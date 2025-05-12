İskilip Halk Eğitim Merkezi'ne adı verilen, ilçede derin izler bırakan Metin Alkan (80), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alkan’ın cenazesinin Salı günü İskilip’te toprağa verileceği öğrenildi.

METİN ALKAN HAKKINDA

1980’li yıllardan başlayarak İskilip Halk Eğitim Merkezi’nin uzun yıllar müdürlüğünü yapan Alkan, meslek kurslarından kültür-sanat atölyelerine, okuma yazma kurslarından yabancı dil eğitimlerine kadar pek çok programın hayata geçmesine öncülük etti.

Emekliliğinin ardından ilçedeki eğitim faaliyetlerine desteğini esirgemeyen Alkan, bilgisi ve enerjisiyle her daim örnek bir eğitim neferi olarak anıldı. İskilip HEM’in adını sınırları aşarak Türkiye’ye duyuran Alkan, ilçenin zanaatkarlarını yetiştiren eğitim yöneticisi olarak kayıtlara geçti.

Editör: Haber Merkezi