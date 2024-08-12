Altın fiyatları alış satış tablosu yeni haftanın ilk gününde de yakından takip ediliyor. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar serbest piyasa ve Kapalı Çarşı verilerini inceliyor. Ons yukarı yönlü fiyatlamalarını sürdürürken gram altın fiyatı da yükseliş trendini güçlendiriyor. Altının gram fiyatı, 2.620 TL'den, 22 ayar bilezik 2.406 TL'den işlem görüyor. Peki, 12 Ağustos bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte canlı altın fiyatları son dakika verileri…

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!

Gram altın Cuma günü 2 bin 612 liradan işlem görürken 12 Ağustos Pazartesi günü 2 bin 617 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise 4 bin 188 liradan, 4 bin 193 liraya yükseldi.

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.620,23

Satış: 2.620,76

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.426,21

Satış: 2.426,66

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.193,19

Satış: 4.285,53

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 16.763,03

Satış: 17.080,57

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 8.358,54

Satış: 8.569,89

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 17.498,03

Satış: 17.932,14

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.406,95

Satış: 2.545,33