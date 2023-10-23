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İsrail-Hamas savaşı ile Orta Doğu'daki gerilim güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırdı. Psikolojik destek seviyesini kıran altın fiyatları İsrail-Hamas çatışmasıyla birlikte 13 haftanın en yüksek seviyesine çıktı. Geçtiğimiz hafta yüzde 2,4 artış göstererek üst üste ikinci haftada da yükselişini sürdüren altın fiyatlarındaki son durum vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. İşte 23 Ekim 2023 Pazartesi Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN FİYATI

1.780,01

1.780,20

ÇEYREK ALTIN FİYATI

2.848,01

2.910,63

İşte 23 Ekim 2023 Pazartesi günü güncel çeyrek, yarım, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...