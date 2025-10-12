Çorum’da Beyaz Baston ve Güvenlik Günü için farkındalık yürüyüşü düzenlenecek.

Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston ve Güvenlik Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenliyor. “Kılavuz çizgimi terk et, beyaz bastonu fark et” sloganıyla yapılacak yürüyüş, 15 Ekim Çarşamba günü saat 14.00’te Kadeş Barış Meydanı’ndan başlayacak.

Katılımcılar, kaldırımdaki yol izlerini takip ederek Saat Kulesi PTT önüne kadar Beyaz Baston Zinciri oluşturacak. Etkinlikte, görme engelli bireylerin şehir yaşamında karşılaştıkları zorluklara dikkat çekilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şube Başkanı Şaban Kabakçı, etkinliğe tüm vatandaşları davet ederek, “Bu yürüyüş, sadece görünürlüğümüz için değil; toplumda farkındalık yaratmak ve empati geliştirmek için bir adımdır. Herkesi bu anlamlı yürüyüşte yanımızda görmek istiyoruz.” dedi.

