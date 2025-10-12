Çorum’da bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların bütüncül bir yaklaşımla ele alınması, yıl boyunca yapılan faaliyetlerin değerlendirilmesi ve gelecek döneme ilişkin yol haritasının belirlenmesi amacıyla geniş katılımlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Tütün ve Madde Bağımlılığı ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Daire Başkanı Dr. Hüseyin Alperen Güldiken ve Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz başkanlığında yapılan toplantıya; İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çorum Belediyesi ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, tütün ve madde bağımlılığıyla mücadele alanında yürütülen eğitim, denetim, farkındalık ve rehabilitasyon çalışmaları değerlendirilerek, kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik stratejiler ele alındı.

Özellikle tütün bağımlılığıyla mücadelede “Dumansız Hava Sahası” denetimleri, Sigara Bırakma Polikliniklerinin faaliyetleri ve vatandaşların sigara bırakma oranları ayrıntılı biçimde değerlendirildi. Ayrıca toplumun farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen seminerler, saha etkinlikleri ve bilgilendirme kampanyalarının etkileri de masaya yatırıldı.

Toplantıda, tütün bağımlılığının yanı sıra madde, alkol, teknoloji, dijital oyun ve kumar bağımlılığı gibi farklı bağımlılık türlerine karşı yürütülen çalışmalara da yer verildi. Gençlere ve ailelere yönelik koruyucu-önleyici programların yaygınlaştırılması ve okul temelli eğitimlerin artırılması kararlaştırıldı.

Toplantının sonunda, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca sağlık kurumlarının değil, tüm kamu kurumlarının, yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve bireylerin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekilerek, “sağlıklı nesiller için kararlılıkla çalışmaya devam edileceği” vurgulandı.

Muhabir: Haber Merkezi