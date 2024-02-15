CHP Belediye Başkan Adayı Çöphüseyinoğlu, beraberinde İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri ile birlikte sırasıyla Gıda, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, DSİ 54. Şube Müdürlüğü, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü 73. Şube Şefliği, İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi’ni ziyaret ederek, kurum yetkililerinden çalışmaları hakkında bilgi aldı. Çöphüseyinoğlu ayrıca kurum personellerini tek tek ziyaret ederek kendisini tanıttı ve 31 Mart yerel seçimleri için destek istedi.



Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren Gıda, Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin, DSİ 54. Şube Müdür Vekili Davut Gerçekcioğlu, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü 73. Şube Şefi Mustafa Akkaş, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Bektaş ve İl Özel İdare Sekreteri Recep Cıplak, CHP Adayı Çöphüseyinoğlu’na Çorum için çıktığı bu hizmet yarışında başarılar dilediler.

KOÇHİSAR’IN SU SEVİYESİ AZALDI

DSİ 54. Şube Müdürlüğü ziyaretinde Müdür Vekili Davut Gerçekcioğlu’ndan yeterli yağış olmamasından kaynaklı Koçhisar Barajı’nın doluluk seviyesinin yüzde 28’lere kadar düştüğünü öğrenen H. Levent Çöphüseyinoğlu, Belediye Başkanı seçilmesi halinde Çorum halkının su sıkıntısı çekmemesi için alternatif çözümler üreteceklerini söyledi.



Ziyaret ettiği tüm kamu, kurum ve kuruluşlarında yoğun ve sıcak ilgi gören CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, bu ilgiye layık olmak için çok çalışacaklarını ifade etti. Kurum personelleri ile sohbet eden ve onların yerel yönetimlerden talep ve isteklerini dinleyen Çöphüseyinoğlu’nun gördüğü ilgiden oldukça memnun kaldığı gözlendi.

H. Levent Çöphüseyinoğlu’na İl Genel Meclisi ve İl Özel İdare ziyaretlerinde ise CHP İl Genel Meclisi Grup Başkan Vekili Yıldız Bek ile İl Genel Meclis Üyesi İlhami Türksal da eşlik etti.