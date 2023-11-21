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Pazartesi günü izinli olarak geçiren kırmızı-siyahlı takım, bugün 13.00’te toplanırken, 14.30’da haftanın ilk idmanını gerçekleştirdi. Hasta olan Atakan Cangöz’ün yanı sıra sakatlıkları nedeniyle tedavileri süren Ali Türkan, Sadık Arda Yılmaztürk ve Ahmet İlhan Özek antrenmana katılmadı.

Teknik direktör Serkan Özbalta nezaretinde, ısınma ile başlayan antrenman 5’e 2 top kapmanın ardından taktik çalışmayla devam etti. Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın son bölümünde iki kaleli oyun oynarken, morallerin gayet yüksek olduğu görüldü.

Ahlatcı Çorum FK yarın yapacağı antrenmanla Altay maçının hazırlıklarını sürdürecek.