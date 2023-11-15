Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 12.hafta maçında, deplasmanda Kocaelispor’a son dakika golüyle 2-1 yenilen Ahlatcı Çorum FK’da, milli ara nedeniyle futbolculara verilen 3 günlük izin yarın sona eriyor. Kırmızı-siyahlı ekip, bugün toplanıp Altay’la 26 Kasım Pazar günü, sahasında oynayacağı 13.hafta maçının hazırlıklarına başlayacak.
Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu’nun verdiği bilgilere göre, saat 15.00’te, tesislerde toplanacak olan kırmızı-siyahlılar, haftanın ilk antrenmanını saat 16.30’da gerçekleştirecek.