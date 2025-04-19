Çorum'un önde gelen sanayicilerinden, Aktan Makina sahibi Altan Kısar'ın eşi, emekli bankacı Sevilay Kısar (64), bu gece yarısı saat 04.00 sıralarında, Çorum Özel Hastanesi'nde akciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Tanay Kısar'ın ve Tutku Kısar Malatyalı'nın anneleri, Emir Malatyalı'nın kayınvalidesi, Çorum TSO ve TSE eski Başkanı Kenan Malatyalı'nın dünürü olan Sevilay Kısar'ın cenazesi bugün saat 11.00'de Özel Hastane'den alınarak Akşemseddin Camii'nde öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar'da toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.