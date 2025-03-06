Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Bakan Müşaviri, Çorum Belediyesi eski Başkanı ve Ahlatcı Çorum FK’yı Çorum Belediyespor adıyla amatör ligden 3.Lig’e çıkartan eski Kulüp Başkanı Zeki Gül, Boluspor karşısında alınan 2-0’lık yenilgi sonrası Başkan Oğuzhan Yalçın’a yönelik yapılan eleştiriler üzerine açıklamalarda bulundu.

Çorum’un 1.Lig’de bir takımının olmasının son derece önemli olduğuna vurgu yapan Zeki Gül, Oğuzhan Yalçın’ın takımı 1.Lig’e çıkarttığını hatırlatarak sahip çıkılması gerektiğini ifade etti.

“Bir-iki maçın başarısızlığını bahane ederek, elimizdeki bu değerin kaybına vesile olmamamız gerekir” ifadelerini kullanan Zeki Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “…Şahsî yaşantımda spor yöneticiliği ile ilgili hayatına nokta koymuş birisi olarak, görüşlerimi kamuoyu ile paylaşmak istedim.

ÖNCE SİTEM SONRA DESTEK ÇAĞRISI

Bu takımı amatör camiadan büyük fedakârlıklarla ve mücadelelerle bölgesel amatör ve akabinde profesyonel lige taşıdık.

Hiç bir hafta sonu evimde kahvaltı yapmadım. Ya Çorum’da sporcuların yanında, ya da deplasmanda olduk. Bunları her zaman söylediğim gibi, üçüncü çocuğum gibi olan Çorumspor’a bakışımı anlatmak için yazıyorum. İnsanın çocuğu kendinden uzak da olsa, hayırsız da olsa, baba ve annenin ona sevgisi bitmez.

ELİMİZDEKİ DEĞERİ KAYBETMEYELİM

Biz her zaman Çorumspor en az 1. Ligde olmalıdır dedik ama bunu başaramadık. Bunu başaran Oğuzhan Yalçın ve ekibini takdir etmek gerekir. Bir-iki maçın başarısızlığını bahane ederek, elimizdeki bu değerin kaybına vesile olmamamız gerekir. Benim bu takımla Çorumsporlu bir taraftar olmanın dışında hiç bir yönetimsel bağım yok. Ancak kulüp yöneticiliği ve idareciliğini bilen birisi olarak, bugün elde edilen çok büyük başarının harcanmasına gönlüm razı olmadığı için uyarı görevi yapma gereği duydum.

SAHİP ÇIKMA GÜNÜ

1.Lig’de bir takım ilimiz için çok önemlidir. Yöneticilere yıkıcı ve yok edici tenkit yerine sahip çıkma vaktidir. Eğer alt liglere bir düşüş olursa, kendimizi üç senede amatör camiada buluruz. Bunun örnekleri çok. Tüm hemşehrilerimizi ve vefakâr taraftarlarımızı şehrin takımına sahip çıkmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.