Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Üniversitelerarası Bowling Türkiye Şampiyonası 3-5 Mart tarihleri arasında Samsun’da yapıldı. Erkeklerde Hasan Dündar, Burakhan Kepçe, Mustafa Peker ve Osman Çıtak, kızlarda ise Emine Kangal, Derya Dündar, Gamze Dündar ve Nezaket Özcan oyuncu grubu ile mücadele eden Hitit Üniversitesi 6 kategoride kürsü yapmayı başardı.

Hitit Üniversitesi takımı üçlü erkekler ve çift erkeklerde birincilik elde ederken, erkek takımı ise ikincilik kürsüsüne çıktı. Tek erkeklerde de üçüncülük madalyasını almayı başardı. Kadınlarda ise üçlü takımlar ve tek takımlar kategorisinde üçüncülük elde etti.

Bu sonuçların ardından erkekler genel klasmanda ikinci, kadınlar genel klasmanda ise üçüncü olmayı başaran Hitit Üniversitesi toplamda 17 madalya, 2 kupa alarak şampiyonaya damga vurdu.