Çorum Belediyesi Basın Bürosu tarafından yapılan açıklamada İl Trafik Komisyonu'nun aldığı karar ile Saat Kulesi önünde bulunan yaya geçidine trafik ışıkları koyulduğu, deneme çalışmalarına başlandığı ve bu uygulamanın trafiği rahatlatacak bir çalışma olacağı belirtildi.

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir’in de görüşlerine yer verilen açıklamada şu görüşlere yer verildi: “ Çorum Belediyesi, şehir içi trafiğini rahatlatmaya yönelik önemli çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor. Son olarak Gazi Caddesi’nde PTT önünde yer alan yaya geçidine araç ve yaya trafiğinin düzenlenmesi için sinyalizasyon ışıklarını yerleştiren Belediye, bu çalışmayla araç trafiğini daha da hızlandırmayı amaçlıyor. Bu amaçla bölgeye yerleştirilen deneme amaçlı sinyalizasyon sistemi ile trafik akışı ile ilgili veriler elde edildikten sonra nihai çalışmaya geçilecek.



Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Saat Kulesi civarında gerçekleştirecekleri çalışmayla araç trafiğini sürekli olarak kesintiye uğratan yaya geçişlerini disipline etmek istediklerini vurguladı. Zahir, “Yaptığımız çalışma ile araç trafiğinin daha hızlı akmasını ve yaya güvenliğini artırmayı planlıyoruz. Son iki gün içerisinde araç trafiğinin akışının hızlandığı ve birim zamanda geçen araç sayısını arttığı görülmüştür. Yayalarımızın sinyalizasyon sistemine uymaları trafiği daha akışkan hale getirecektir. Bölgedeki deneme çalışmalarımızla beklediğimiz etkiyi elde edersek şehrimize yakışır dekoratif ışıklar yerleştireceğiz. Yapılan geçici kasis ortadan kalkacak ve yaya geçidini de yenileyeceğiz” dedi.

“YAYA GEÇİDİNE KASİS KONULMADI”

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, yaya geçidine konulduğu iddia edilen kasis konusuna da açıklık getirdi. Kalıcı bir kasis konmasının söz konusu olmadığını ifade eden Alper Zahir, “Yapılması düşünülen trafik düzenlemesi için geçici olarak konulan lambaya elektrik sağlamak için kablo çekildi. Kabloları korumak için geçici kasisler konuldu. Sistemin uygulanmasına karar verilirse kasis kaldırılacak ve kablolama sistemi yer altına alınacak. Bir süre trafik akışı test edilecek. Çıkan sonuca göre de kalıcı çalışmaları gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.”