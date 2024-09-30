Vakıf 19 Başkanı ve Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Alper Bilan, Türk-Japon Vakfı ile Birleşmiş Milletler Temsilciliği’nin işbirliğiyle düzenlenen, Birleşmiş Milletler Müsteşarı ve 20 ülkenin büyükelçilerinin katıldığı törende söz alarak, Mısır ve Hitit İmparatorluğu arasında imzalanan insanlık tarihinin ilk yazılı barış antlaşması Kadeş’i, Hitit Başkenti Hattuşa’yı bağrında taşıyan Çorum’u ve Hitit uygarlığını anlattı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 1981 yılında aldığı karar doğrultusunda, 21 Eylül’de dünyanın her yanında barış etkinlikleri düzenleniyor. Dünya Barış Çanı Derneği de bu organizasyonlara katkı sağlıyor. Türkiye, Barış Çanı’na ev sahipliği yapan ülkelerden biri. Ankara’da Hitit uygarlığının tanıtımı adına çok önemli etkinliklere imza atan Alper Bilan, özellikle büyükelçilikler nezdindeki samimi ilişkileri ile bu doğrultuda önemli katkılar sağlıyor.