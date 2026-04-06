Türk dünyasının “Başbuğ” lakabı ile anılan lideri Milliyetçi Hareket Partisi’nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş, 29’ncu vefat yıldönümünde Çorum’da düzenlenen etkinliklerle anıldı.

MHP İl Başkanlığı ve Ülkü Ocakları İl Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında Ulucami’de yoğun bir katılımla Mevlid-i Şerif programı düzenlendi.

Türkeş ve ülkücü şehitler için dualar edilen programa MHP Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Serdar Avcu, Ülkü Ocakları İl Başkanı Abdullah Dalyan, il ve merkez ilçe teşkilat mensupları ile Ülkü Ocakları yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından organize edilen programda Kur’an-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunurken; merhum Alparslan Türkeş başta olmak üzere ülkücü şehitler ve ebediyete intikal eden dava büyükleri için dualar edildi. Program, katılımcılara yapılan ikramın ardından sona erdi.

Çorum Ülkü Ocakları tarafından ayrıca Saat Kulesi’nde Alparslan Türkeş Fotoğraf Sergisi açıldı. Alparslan Türkeş’in fikir dünyasını, mücadelesini ve aziz hatırasını yansıtan eserlerin yer aldığı sergiye Çorum halkı da büyük ilgi gösterdi.

Öte yandan Ülkü Ocakları Üniversite Birimi tarafından, Kerebi Gazi Erkek Öğrenci Yurdu’nda merhum Türkeş’in aziz hatırası için Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

