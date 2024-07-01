Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi sporcularından Gökhan Alnıdelik ve Hüseyin Utku Özdemir, Arnavutluk’ta düzenlenen ‘U17 Ida’s Friends Turnuvası’nda toplamda 4 madalya kazandılar.

Arnavutluk’un Korçe kentinde düzenlenen turnuvada, tek erkeklerde Gökhan Alnıdelik ikinci olarak gümüş madalya, Hüseyin Utku Özdemir ise üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

ALNIDELİK’TEN ALTIN MADALYA

Gökhan Alnıdelik, karışık çiftlerde partneri Irmak Demirhan’la birlikte şampiyon olup Türkiye’ye altın madalya kazandırırken, aynı kategoride Hüseyin Utku Özdemir de partneri Melek Hamdioğlu ile birlikte ikinciliği elde etti.

Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi sahibi ve antrenörü Barış Boyar, kazanılan başarılarda sporcuların üzerindeki emeklerinden dolayı Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a teşekkür etti.