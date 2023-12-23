Önce iyiyi analım
İyiliğe dua yapalım
Kötü zaten arsızdır
Kovsan da gelir
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HZ. ALİ
Veliler şahıydı hazreti Ali
Cenkteydi her gün eli
Yine bir cenkte yıktı kâfiri
Tam öldürecekti
Şahlar şahı Ali’dir
Ali’ye tüküren delidir
Cahilde deli sayılır
Allah’ın Arslanı’na tükürdü
Kükrese Haydar yeterdi
Yer ü gök titrerdi
Bir vursa ikiye bölerdi
“Kalk” dedi adama affetti
Şaşırdı herkes ne oldu Ali’ye
Acınır mı bu caniye
Günlerdir savaştı bizle
Kes başını ya Ali,
Durun dedi Haydar-ı Kerrar
Vermeyin öyle acele karar
O yüzüme tükürene kadar
Davam idi İslâm davası
O tükürünce yüzüme
Nefsim geçti önüme
Ben kimseyi ölüme
Nefsim için göndermem
Bunu duyunca cahil
Üç beş arkadaşı dâhil
Dediler affet bizi ya Ali
Biz artık Müslüman olduk
Muharrem- 2002
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ALLAH VAR,
ADALETİ DE VAR
-1-
Allah bir peygamberler Hak
İstikamet aynı niyet aynı
Kavgaya hiç lüzum yok
Allah bir peygamberler Hak
Âdem, Nuh, Süleyman farklı değil
Yahya, İdris, Davut, birbirinden üstün
değil
Hz.İsa, Hz. Musa, Hz. Muhammet kardeş
Hepsi resul, hepsi ahlâk ve iyilik rehberi
Hepsinin vaazı önce Allah’ı bildirmek
Edep, ahlâk, sevgi, saygı ile güldürmek
Bu ne cehalettir, nereden çıktı öldürmek
Her peygamber Allah’ın elçisi, hepsi hak
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Bir imtihan salonu bu dünya
İrade-i cüz’iye, sermayemiz
Nefsin terbiyesidir gayemiz
Daima akıl ve iman olacak rehberimiz
Vaazını, nasihatini yaptı her resul
Dediler hem adam olun, hem Allah’a kul
İnsan olana bu dünya bir okul
Her peygamber Allah’ın elçisi, hepsi hak
Her kulu Allah’ın kıymetlidir,
Yeter ki kalp kımasın, can yakmasın
Hele öldürmek, Allahsızlık demektir
İnsanın asıl vazifesi bunu bilmektir
-3-
Yunus, Davut, Zekeriya, Muhammet
Her şeyi öğretti, sabır ve selamet
Cümle peygamberan aynı yolun yolcusu
Hz. Muhammet o yolun sonuncusu
ALLAH VAR,
ADALETİ DE VAR
Neden günahkâr şu Âdemoğlu
Her şeyi öğrendi her şeyi duydu
Bu teknolojinin, gayesi bu muydu
Bunca ilim var, insanlık neden yok?
İlim ve fende uçtuk
İnsanlığı, merhameti unuttuk
Aynı iken her peygamberin yolu
Biz ayrı, ayrı yol tuttuk.
-4
Ne oldu bu Âdemoğluna, başı boş bırakıldı
Kimi oruç tuttu, namaz kıldı
Kimi nefsine uydu, şeytanı sarıl
Kimi şu ahir zamanda, orta çağa takıldı
Cümle peygamberan şimdi gerçek âlemde
Öldüler diye silemez kimse bir kalemde
Hırsımızla üzüyoruz peygamberleri
Hepsi bizi görmekte, hepsi şu an elemde
İsrail öldürdükçe masumları, acizleri
Musa’nın ta orada yanıyor ciğeri
Onlar insandılar, Allah’a inandılar
Musa diyor İsrail, Allah demiyor
Soykırıma soyunan İsrail, cevap ver
Bin resulden birine ümmet olmak mı
üstün?
Bir Allah’a kul olmak mı üstün?
Ey İsrail, ey dinciler ve mezhepçiler
Allah’ın bir peygamberine hakaret
Allah’a küfür etmek demek
Dünya iyi bilsin ki; ….!
Cümle peygamberanın önünde Allah vardır
Peygamberleri öne geçirmek
Allah’ı inkârdır
Allah ki her şeyi bilir, her şeyi görür
Kim ki bir peygamberi Allah’tan öne alır
O kişinin yüzüne evvela o peygamber
tükürür
Allah’ın rızasını almayanı
Hiç bir peygamber kurtarmaz
-5-
ALLAH VAR, ADALETİ DE VAR
Ey katil ve şaşkın İsrail !...!
Masum, mazlum ve ‚cizi ˆld¸rmek iş değil
Erkek adam kadına silah çekmez
Hele asla çocuk öldürmez
Yiğit dediğin, silahsız ise düşmanını bile öldürmez
Dünyaya yüz karası oldunuz
Düşünün biraz, İncil ve Kur’an sizi niye kınadı
Allah tövbe beklerken İsrail’den
Siz bırakmadınız, kini inadı
Allah’a ve ahrete inancınız varsa
Çeyrek takkeyi atın kafanızdan
Para ile övünmeyin, …! bir kıvılcım yeter
Güzeliz diye şişinmeyin! …,
bir sivilce yeter
Okumanız var yazmanız var
Ders alın tarihten
Sakın rahat rahat uyumayın
Yiyip içip göbek atmayın
(SÜRECEK)