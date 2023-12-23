Önce iyiyi analım

İyiliğe dua yapalım

Kötü zaten arsızdır

Kovsan da gelir

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HZ. ALİ

Veliler şahıydı hazreti Ali

Cenkteydi her gün eli

Yine bir cenkte yıktı kâfiri

Tam öldürecekti

Şahlar şahı Ali’dir

Ali’ye tüküren delidir

Cahilde deli sayılır

Allah’ın Arslanı’na tükürdü

Kükrese Haydar yeterdi

Yer ü gök titrerdi

Bir vursa ikiye bölerdi

“Kalk” dedi adama affetti

Şaşırdı herkes ne oldu Ali’ye

Acınır mı bu caniye

Günlerdir savaştı bizle

Kes başını ya Ali,

Durun dedi Haydar-ı Kerrar

Vermeyin öyle acele karar

O yüzüme tükürene kadar

Davam idi İslâm davası

O tükürünce yüzüme

Nefsim geçti önüme

Ben kimseyi ölüme

Nefsim için göndermem

Bunu duyunca cahil

Üç beş arkadaşı dâhil

Dediler affet bizi ya Ali

Biz artık Müslüman olduk

Muharrem- 2002

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ALLAH VAR,

ADALETİ DE VAR

-1-

Allah bir peygamberler Hak

İstikamet aynı niyet aynı

Kavgaya hiç lüzum yok

Allah bir peygamberler Hak

Âdem, Nuh, Süleyman farklı değil

Yahya, İdris, Davut, birbirinden üstün

değil

Hz.İsa, Hz. Musa, Hz. Muhammet kardeş

Hepsi resul, hepsi ahlâk ve iyilik rehberi

Hepsinin vaazı önce Allah’ı bildirmek

Edep, ahlâk, sevgi, saygı ile güldürmek

Bu ne cehalettir, nereden çıktı öldürmek

Her peygamber Allah’ın elçisi, hepsi hak

-2-

Bir imtihan salonu bu dünya

İrade-i cüz’iye, sermayemiz

Nefsin terbiyesidir gayemiz

Daima akıl ve iman olacak rehberimiz

Vaazını, nasihatini yaptı her resul

Dediler hem adam olun, hem Allah’a kul

İnsan olana bu dünya bir okul

Her peygamber Allah’ın elçisi, hepsi hak

Her kulu Allah’ın kıymetlidir,

Yeter ki kalp kımasın, can yakmasın

Hele öldürmek, Allahsızlık demektir

İnsanın asıl vazifesi bunu bilmektir

-3-

Yunus, Davut, Zekeriya, Muhammet

Her şeyi öğretti, sabır ve selamet

Cümle peygamberan aynı yolun yolcusu

Hz. Muhammet o yolun sonuncusu

ALLAH VAR,

ADALETİ DE VAR

Neden günahkâr şu Âdemoğlu

Her şeyi öğrendi her şeyi duydu

Bu teknolojinin, gayesi bu muydu

Bunca ilim var, insanlık neden yok?

İlim ve fende uçtuk

İnsanlığı, merhameti unuttuk

Aynı iken her peygamberin yolu

Biz ayrı, ayrı yol tuttuk.

-4

Ne oldu bu Âdemoğluna, başı boş bırakıldı

Kimi oruç tuttu, namaz kıldı

Kimi nefsine uydu, şeytanı sarıl

Kimi şu ahir zamanda, orta çağa takıldı

Cümle peygamberan şimdi gerçek âlemde

Öldüler diye silemez kimse bir kalemde

Hırsımızla üzüyoruz peygamberleri

Hepsi bizi görmekte, hepsi şu an elemde

İsrail öldürdükçe masumları, acizleri

Musa’nın ta orada yanıyor ciğeri

Onlar insandılar, Allah’a inandılar

Musa diyor İsrail, Allah demiyor

Soykırıma soyunan İsrail, cevap ver

Bin resulden birine ümmet olmak mı

üstün?

Bir Allah’a kul olmak mı üstün?

Ey İsrail, ey dinciler ve mezhepçiler

Allah’ın bir peygamberine hakaret

Allah’a küfür etmek demek

Dünya iyi bilsin ki; ….!

Cümle peygamberanın önünde Allah vardır

Peygamberleri öne geçirmek

Allah’ı inkârdır

Allah ki her şeyi bilir, her şeyi görür

Kim ki bir peygamberi Allah’tan öne alır

O kişinin yüzüne evvela o peygamber

tükürür

Allah’ın rızasını almayanı

Hiç bir peygamber kurtarmaz

-5-

ALLAH VAR, ADALETİ DE VAR

Ey katil ve şaşkın İsrail !...!

Masum, mazlum ve ‚cizi ˆld¸rmek iş değil

Erkek adam kadına silah çekmez

Hele asla çocuk öldürmez

Yiğit dediğin, silahsız ise düşmanını bile öldürmez

Dünyaya yüz karası oldunuz

Düşünün biraz, İncil ve Kur’an sizi niye kınadı

Allah tövbe beklerken İsrail’den

Siz bırakmadınız, kini inadı

Allah’a ve ahrete inancınız varsa

Çeyrek takkeyi atın kafanızdan

Para ile övünmeyin, …! bir kıvılcım yeter

Güzeliz diye şişinmeyin! …,

bir sivilce yeter

Okumanız var yazmanız var

Ders alın tarihten

Sakın rahat rahat uyumayın

Yiyip içip göbek atmayın

(SÜRECEK)