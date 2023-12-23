Önce iyiyi analım

İyiliğe dua yapalım

Kötü zaten arsızdır

Kovsan da gelir

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HZ. ALİ

Veliler şahıydı hazreti Ali

Cenkteydi her gün eli

Yine bir cenkte yıktı kâfiri

Tam öldürecekti 

Şahlar şahı Ali’dir

Ali’ye tüküren delidir

Cahilde deli sayılır

Allah’ın Arslanı’na tükürdü 

Kükrese Haydar yeterdi

Yer ü gök titrerdi

Bir vursa ikiye bölerdi

“Kalk” dedi adama affetti  

Şaşırdı herkes ne oldu Ali’ye

Acınır mı bu caniye                       

Günlerdir savaştı bizle

Kes başını ya Ali,

Durun dedi Haydar-ı Kerrar

Vermeyin öyle acele karar

O yüzüme tükürene kadar

Davam idi İslâm davası   

O tükürünce yüzüme

Nefsim geçti önüme

Ben kimseyi ölüme

Nefsim için göndermem       

Bunu duyunca cahil

Üç beş arkadaşı dâhil

Dediler affet bizi ya Ali

Biz artık Müslüman olduk 

            Muharrem- 2002

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ALLAH VAR,

ADALETİ DE VAR

-1-

Allah bir peygamberler Hak

İstikamet aynı niyet aynı 

Kavgaya hiç lüzum yok  

Allah bir peygamberler Hak  

Âdem, Nuh, Süleyman farklı değil

Yahya, İdris, Davut, birbirinden üstün

değil 

Hz.İsa, Hz. Musa, Hz. Muhammet  kardeş

Hepsi resul, hepsi ahlâk ve iyilik rehberi

Hepsinin vaazı önce Allah’ı bildirmek

Edep, ahlâk, sevgi, saygı ile güldürmek  

Bu ne cehalettir, nereden çıktı öldürmek 

Her peygamber Allah’ın elçisi, hepsi hak

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Bir imtihan salonu bu dünya

İrade-i cüz’iye, sermayemiz 

Nefsin terbiyesidir gayemiz 

Daima akıl ve iman olacak rehberimiz

Vaazını, nasihatini yaptı her resul 

Dediler hem adam olun, hem Allah’a kul

İnsan olana bu dünya bir okul

Her peygamber Allah’ın elçisi, hepsi hak

Her kulu Allah’ın kıymetlidir,

Yeter ki kalp kımasın, can yakmasın

Hele öldürmek, Allahsızlık demektir   

İnsanın asıl vazifesi bunu bilmektir

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Yunus,  Davut, Zekeriya, Muhammet

Her şeyi öğretti, sabır ve selamet

Cümle peygamberan aynı yolun yolcusu 

Hz. Muhammet o  yolun sonuncusu

ALLAH VAR,

ADALETİ DE VAR

Neden günahkâr şu Âdemoğlu

Her şeyi öğrendi her şeyi duydu

Bu teknolojinin, gayesi bu muydu

Bunca ilim var, insanlık neden yok?

İlim ve fende uçtuk    

İnsanlığı, merhameti unuttuk   

 Aynı iken her peygamberin yolu

Biz ayrı, ayrı yol tuttuk.

-4

Ne oldu bu Âdemoğluna, başı boş bırakıldı 

Kimi oruç tuttu, namaz kıldı  

Kimi nefsine uydu, şeytanı sarıl

Kimi şu ahir zamanda, orta çağa takıldı

Cümle peygamberan şimdi gerçek âlemde 

Öldüler diye silemez kimse bir kalemde

Hırsımızla üzüyoruz peygamberleri  

Hepsi bizi görmekte, hepsi şu an elemde

İsrail öldürdükçe masumları, acizleri  

Musa’nın ta orada yanıyor ciğeri 

Onlar insandılar, Allah’a inandılar

Musa diyor İsrail, Allah demiyor  

Soykırıma soyunan İsrail, cevap ver

Bin resulden birine ümmet olmak mı

üstün? 

Bir Allah’a kul olmak mı üstün?

Ey İsrail, ey dinciler ve mezhepçiler

Allah’ın bir peygamberine hakaret

Allah’a küfür etmek demek

Dünya iyi bilsin ki; ….!

Cümle peygamberanın önünde Allah vardır

Peygamberleri öne geçirmek

Allah’ı inkârdır

Allah ki her şeyi bilir, her şeyi görür

Kim ki bir peygamberi Allah’tan öne alır 

O kişinin yüzüne evvela o peygamber

            tükürür

Allah’ın rızasını almayanı

Hiç bir peygamber kurtarmaz

-5-

ALLAH VAR, ADALETİ DE VAR

Ey katil ve şaşkın İsrail !...!

Masum, mazlum ve ‚cizi ˆld¸rmek iş değil

Erkek adam kadına silah çekmez 

Hele asla çocuk öldürmez   

Yiğit dediğin, silahsız ise düşmanını bile öldürmez  

Dünyaya yüz karası oldunuz

Düşünün biraz, İncil ve Kur’an sizi niye kınadı   

Allah tövbe beklerken İsrail’den

Siz bırakmadınız, kini inadı

Allah’a ve ahrete inancınız varsa  

Çeyrek takkeyi atın kafanızdan    

Para ile övünmeyin, …! bir kıvılcım yeter  

Güzeliz diye şişinmeyin! …,

bir sivilce yeter 

Okumanız var yazmanız var 

Ders alın tarihten

Sakın rahat rahat uyumayın

Yiyip içip göbek atmayın

(SÜRECEK)