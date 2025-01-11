Mücahit K. idaresindeki 06 EYM 87 plakalı otomobil Gülabibey Mahallesi Kapaklı 1. Cadde'de, polisin dur ihtarına uymayarak ters yöne girerek kaçtı.

Otomobil Kale Mahallesi Meram 1. Sokak'ta Asayiş ekiplerince kovalamaca sonucu yakalandı.

Dur ihtarına uymamak, ters yöne girmek, trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve yetersiz belge ile araç kullanmaktan sürücüye 30 bin 200 lira ceza uygulanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan Orhan T.'ye ise kabahatler kanununa muhalefetten Bin 406 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca kent genelinde yapılan uygulamalarda 180 araç ve sürücüsü sorgulandı, 10 sürücüye alkollü araç kullanmak ve çeşitli maddelerden 247 bin lira ceza uygulandı. Trafikten men edilen 3 araç otoparka çekildi.