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Merkezde bulunan okulların katılım göstermediği çoğu organizasyona 80 kilometre yoldan gelerek madalya ve kupalara ambargo koyan Uğur Altuncu nezaretindeki Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi öğrencileri performansları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Daha önce bowling, kros, masa tenisi, voleybol ve bilek güreşi branşlarında önemli dereceler elde eden Bayat temsilcisi son olarak halter il birinciliğinde imkanları kısıtlı olmasına rağmen 3 kategoride birincilik elde ederek turnuvaya damga vurdular.

Bayat Şehit Osman Arslan Anadolu Lisesi'nin elde ettiği bu başarıda büyük bir paya sahip olan Beden Eğitimi Öğretmeni Uğur Altuncu, "Ben yaklaşık 13 yıldır Bayat'ta görev yapıyorum. Yıllar önce temelini attığımız çalışmamız meyve vermeye başladı. Öğrencilerimiz spora oldukça istekli. Bizde onların yetenekleri noktasında özel çalışma yapıp Çorum'da ki bu tür organizasyonlardan başarıyla dönüyoruz" ifadelerine yer verdi.