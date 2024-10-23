Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde 10’uncu hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Ahlatcı Çorum FK’nın 26 Ekim Cumartesi günü Başkent temsilcisi Gençlerbirliği ile oynayacağı maçta Gaziantep bölgesi üst klasman hakemi Ali Yılmaz düdük çalacak. Çorum Şehir Stadyumu’ndaki karşılaşmada Ali Yılmaz’ın yardımcılıklarını ise Mersin bölgesinden Kemal Mavi ile Antalya bölgesinden Arif Dilmeç yapacak. Saat 13.30’da başlayacak maçta Rize bölgesinden Sinan Dereci de dördüncü hakem olarak görev alacak.

2 MAÇTA 4 PUAN

Ali Yılmaz, hakemlik kariyerinde Ahlatcı Çorum FK’nın iki maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı ekip bu iki maçı da deplasmanda oynarken, geçen sezon İzmir’de Göztepe’yi 2-1 yenip, önceki sezon ise Şanlıurfaspor’la 0-0 berabere kaldı. Bu maçlarda iki takım oyuncuları da 7’şer sarı kart gördü.

Ali Yılmaz, Ahlatcı Çorum FK’nın bu sezon Adanaspor’u deplasmanda 2-0 yendiği maçın AVAR hakemlerinden biriydi.

GENÇLER 5 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI

Ali Yılmaz, Gençlerbirliği’nin ise bugüne kadar 5 maçını yönetti. Kırmızı-siyahlı ekip bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 yenilgi aldı. Başkent temsilcisi, tek galibiyetinde geçen sezon sahasında Giresunspor’u 1-0 yenerken, evinde Boluspor’la ise 0-0 berabere kaldı. Gençlerbirliği, Ali Yılmaz’ın yönettiği diğer maçlarda geçen sezon evinde Göztepe’ye 3-0, Eyüpspor’a 3-1, önceki sezon ise deplasmanda Tuzlaspor’a 1-0 yenildi.

Gençlerbirliğili futbolcular bu maçlarda 9 sarı, 1 kırmızı, rakip takım oyuncuları ise 11 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

GENELDE EV SAHİPLERİ KAZANIYOR

Ali Yılmaz, hakemlik kariyerinde 1. Lig, 2.Lig, 3.Lig, BAL, Türkiye Kupası ve U19 Elit B liglerinde olmak üzere 104 maçta düdük çaldı. Bu maçların 56’sını ev sahibi takımlar, 29’unu deplasman takımları kazanırken, 19 karşılaşma berabere bitti.