Biten sezonun devre arasında, 1.Lig ekibi Bodrumspor’dan transfer edilen Ali Türkan, kaleyi devraldıktan sonra çok başarılı bir performans sergilerken, yaptığı kritik kurtarışlarla şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. 35 yaşındaki file bekçisi, birçok takımın transfer listesinde yer alırken, Ankaragücü’nün Ali Türkan’ı son 3 maçta izlettiği bilgisine ulaşıldı.

Ali Türkan, Çorum FK formasıyla 17 lig maçında 1.530 dakika süre alırken, 13 maçta kalesini gole kapattı. Deneyimli eldiven, bu maçlarda sadece 6 gol yedi.