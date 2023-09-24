Tahmini Okuma Süresi: dakika

Macar rakibi David Losonczi'yi 8-7 yenen Cengiz, şampiyonlukta ilk altın madalyasına uzandı. Cengiz, final yolunda Toni Heikki Metsomaeki, Zhan Belenyuk, Jalgasbay Berdimuratov ve Nursultan Tursynov gibi önemli isimleri mağlup etti.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda 87 kiloda mücadele eden Ali Cengiz, Macar rakibi David Losonczi'yi 8-7 yenerek altın madalya kazandı.

ŞAMPİYON OLDU

Avrupa 2'ncisi ve Dünya 3'üncüsü olan milli güreşçi Ali Cengiz, Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda 87 kilo finalinde kendisi gibi geçen yıl Belgrad'da dünya 3.'sü olan Macar rakibi David Losonczi ile karşılaştı. Nefes kesen karşılaşmada Ali Cengiz, rakibine 8-7 üstünlük sağlayarak Dünya Şampiyonası'nda ilk altın madalyasına uzandı.