2024-2029 yılları arasında görev yapacak olan Çorum Belediye Meclisi’nin ilk olağan toplantısında seçimler yapıldı. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın yönetimindeki toplantıda ilk olarak 1. Meclis Başkan Vekili, 2. Meclis Başkanvekili ile 2 katip Üye ve 2 Yedek Katip Üye seçimine gizli oy açık tasnif usulünü göre gerçekleştirildi.



Yapılan oylamada Ali Beyaz aldığı 23 oyla Meclis 1. Başkanvekili seçilirken, Ertuğrul Eren de 21 oy ile 2. Başkanvekili olarak seçildi. Başkan vekilliği için aday olan Aslan Kaya ise 14 oyda kaldı.

Asil Katip Üyeliklere aday olan Selim Güloğlu ve Semra Akyüz Özdağ ise 22 oyla seçildi. Katip üyeliklerde CHP’li Müslüm Acar 14, Erdem Erol ise 13 oy aldı. Yedek katip üyeliklerine ise Bilal Selman Özünel ile Ahmet Kurtbaş 22 oyla seçilmeyi başardı.