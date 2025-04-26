DEVA Partisi Bölge Koordinatörü ve Genel Başkan Yardımcısı Zehra Sucu Benli, Babacan’ın Çorum programını duyurarak, tüm teşkilat mensupları ve vatandaşları bu anlamlı buluşmaya davet etti.

Zehra Sucu Benli yaptığı açıklamada, “Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’ın katılımıyla gerçekleşecek ziyaretimizde, teşkilat mensuplarımız ve hemşehrilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşayacağız. 3 Mayıs'ta tüm hemşehrilerimizi aramızda görmekten büyük onur duyarız.” ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Mustafa Özateş de ziyaretin önemine dikkat çekerek, “Çorum için çok değerli bir gün olacak. Sayın Genel Başkanımızı en güzel şekilde karşılamak için tüm halkımızı ve teşkilat mensuplarımızı 3 Mayıs’ta birlikte olmaya davet ediyorum.” dedi.

Babacan’ın ziyaret programının detaylarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

Editör: HABER MERKEZİ