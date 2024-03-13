İlçedeki alev avcıları olası bir yangına karşı hazır. Yaz mevsiminin yaklaşması güneş ve hava sıcaklıklarındaki değişimin kendisi hissettirmeye başlaması ile birlikte vatandaşların doğaya ve piknik alanlarına ilgisi artıyor.

Amasya Orman Bölge Müdürlüğü vatandaşlardan orman yangınlarına karşı tedbirli olmaları, orman yangınlarını önlemeye yönelik yetkililerce yapılan uyarıları dikkate almaları, ormanlarda ateş veya duman görmeleri durumunda Orman Yangın Hattı ALO 112’yi arayarak ihbarda bulunmalarını istiyor.



Amasya Orman Bölge Müdürlüğü, Alev Avcılarının eğitimlerine önem veriyor tatbikatlarla hazır tutarak stratejik noktalara konuşlandırıyor. Orman işletme Müdürlüklerinin ilk müdahale ekibinde görevli alev avcılarına ve teknik personeline yönelik hizmet içi eğitimlerse devam ediyor. Donanım ve hazırlıkların denetimleri de gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda Osmancık Orman İşletme Müdürlüğünde Bölge Müdürü Yardımcısı Mehmet Kurumeşe, OYM Şube Müdürü Engin Keleş, İşletme Müdürü Oğuzhan Aytaş, teknik personelin katılımıyla; İşletme Müdür Yardımcısı Ahmet Midilliç, Osmancık Orman İşletme Şefi Hüseyin Sağır, Laçin Orman İşletme Şefi Yücel Yılmaz tarafından Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesi ile ilgili iş başı eğitimi gerçekleştirildi.