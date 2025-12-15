Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanı Yakup Alar, ilimizdeki bazı meslek örgütlerine ziyaretler gerçekleştirerek hem sorunlarını hem de taleplerini dinledi.

Bu kapsamda İl Başkanı Alar beraberinde İl Başkan Yardımcıları Nurettin Karaca, Mustafa Torun, Erol Taşkan, Osman Aktı ve İl Yönetim Kurulu Üyesi Ferit Özşahin, Canan Sarıçam Bıyık ve Safure Umutlu Eker ile birlikte Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Ceyhan Baran’ı ziyaret etti.

Ziyaretlerde esnaf sanatkar, üreticiler ve mali müşavirlerin sorunlarını birinci ağızdan dinleyerek taleplerini not eden AK Parti İl Başkanı Alar, çözüm odaklı adımlar atmaya devam edeceklerini söyledi.

Muhabir: Haber Merkezi