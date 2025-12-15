Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Ankara Bölge Başkanı Mehmet Akif Işık ve beraberindeki heyeti ağırladı.

Gerçekleştirilen ziyarette, Çorum Kalesi ile Ulucami arasında hayata geçirilmesi planlanan Tarihi Kültür Yolu Projesi ele alındı. Projeye ilişkin teknik detaylar, koruma ve uygulama süreçleri hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, alan üzerinde incelemeler yapıldı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum’un tarihi ve kültürel mirasının korunarak gelecek nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, Tarihi Kültür Yolu Projesi’nin kentin turizm potansiyeline önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Ziyaret sonunda Başkan Aşgın, nazik ziyaretleri ve projeye gösterdikleri ilgiden dolayı Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Ankara Bölge Başkanı Mehmet Akif Işık ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

Çorum’da turizmine katkı sağlayarak şehrin tarihi dokusunu gün yüzüne çıkaracak proje için yapılan zirvenin ardından Koruma Kurulu Bölge Başkanı Işık ve beraberindeki heyet sahaya da inerek yerinde inceleme yaptı.

Muhabir: Haber Merkezi