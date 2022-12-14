Eğitimlerin teorik kısmı 24-27 Mayıs 2023 tarihleri arasında IAOM Avrasya Konferans ve Sergisi’nin gerçekleştirileceği İstanbul Haliç Kongre ve Sergi Salonu’nda, pratik kısmı ise Türkiye’nin en büyük değirmen makinesi üreticilerinden biri olan Alapala’nın Çorum’daki eğitim merkezinde 27-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Hububat değirmencilik sektörünün dünyadaki en büyük sivil toplum kuruluşu 126 yıllık IAOM’un Avrasya Başkanlığını yürüten Türkiye, sektördeki çalışanların profesyonel becerilerini artırmak, teoriyi pratiğe dökmek üzere IAOM Avrasya İleri Araştırmalar ve Eğitim Merkezi koordinasyonunda değirmencilik kursları başlatıyor.

Bu anlamda IAOM Avrasya İleri Araştırmalar ve Eğitim Merkezi’nde biri teoride, biri de pratikte olmak üzere 2 temel değirmencilik eğitimleri verilecek.

Türkiye’nin hem değirmen makineleri hem de un ihracatındaki başarısını sürdürülebilir kılmak üzere çalışanların eğitimlerine önem veren IAOM Avrasya Başkanlığı, eğitimleri her yıl düzenlemeyi planlıyor. Birinci kurs programının teorik kısmı, 24-27 Mayıs 2023 tarihleri arasında IAOM Avrasya Konferans ve Sergisi'nin gerçekleştirileceği İstanbul Haliç Kongre ve Sergi Salonu’nda, pratik kısmı ise Türkiye’nin en büyük değirmen makinesi üreticilerinden biri olan Alapala’nın Çorum’daki eğitim merkezinde 27-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Çorum’daki eğitimlerde aynı zamanda Türkiye’nin en büyük un üreticilerinden biri olan Ulusoy Un’un tahıl işleme üzerindeki uzmanlığından yararlanılarak da eğitimler verilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan IAOM Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “ABD içinde 10 ve global ölçekte 4 direktörlük olmak üzere 14 bölgede faaliyet gösteren IAOM, her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinde, tahıl öğütme, tohum işleme ve un sektörü uzmanları için etkinlikler düzenliyor ve değirmencilik sektöründeki uzmanları bir araya getiriyor. Türkiye, 2019 yılından itibaren dünya un ihracatının yüzde 55’ini gerçekleştiren 32 ülkeyi içerisinde barındıran IAOM’un Avrasya Başkanlığını üstleniyor. Pandemi dolayısıyla ertelemek zorunda kaldığımız eğitim programlarımıza 2023 itibariyle başlıyoruz ve bu eğitimlerimizi her yıl kapsamını daha da genişleterek sürdüreceğiz” dedi.

Eğitmen ekibi, sektörde geniş deneyime ve eğitim alanında 20 yılı aşkın deneyime sahip olağanüstü eğitim becerilerine sahip proje yöneticileri, gıda mühendisleri, kimyagerler, teknoloji uzmanları, değirmen ustaları ve teknisyenlerden oluşuyor. Eğitim programları, mesleki gelişim çabaları içeren eğitim kursları ve araştırma projeleriyle amaç, tahıl değirmenciliği endüstrisini güçlendirmek. Detaylara ve kurs kayıtlarına www.iaom-eurasia.info ve [email protected] adresinden ulaşılabiliyor.

(Haber Merkezi)