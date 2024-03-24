Çorum Valiliği tarafından ilçelerin tarihi ve eşsiz yemeklerinin tanıtımları sürüyor. Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Borana Yemeği hakkında ayrıntılı bilgiler paylaştı.

Yapılan yemek tanıtımında “Coğrafi İşaretli ürünlerimizden Çorum ili Alaca ilçesine özgü yumurtalı ve/veya mantarlı olarak iki şekilde hazırlanan bir yemektir.

Çorum ili Alaca ilçesinin yemek kültüründe önemli bir yere sahip olan, Alaca Borana Yemeği günlük öğünlerde tüketimin yanı sıra; düğün, bayram, festival gibi özel günlerde de ikram edilir.

Hazırlanmasında kullanılan bileşenler ve üretim metodu bakımından farklılaşan Alaca Borana Yemeğinin hazırlanması ve pişirilmesi aşamaları ustalık becerisi gerektirir. Bu sebeplerle; Borana Yemeğinin üretildiği Çorum ili Alaca ilçesi ile ün bağı bulunur” denildi.

Editör: BÜLENT USLU