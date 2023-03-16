Ziyarette Kaymakam Aytemur ve Başkan Şaltu, ilçeye özgün 39 yöresel lezzetin Alaca adına coğrafi olarak işaretlenmesi için başvurusunda bulunarak, kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Cemil Başpınar’a teşekkür etti.

Kurum Başkarnı Başpınar, kendilerine yapılan ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirerek, coğrafi olarak işaretlenen ürünlerin markalaşma yolundaki önemine değinip Kaymakam Aytemur ve Başkan Şaltu’ya gayretleri için teşekkür etti.

(Haber Merkezi)

