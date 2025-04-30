Ankara’nın Mamak Boğaziçi Mahallesi’nde yaşayan Alaca kökenli, 24 yaşındaki Eray ve Alp Gürsu isimli ikiz kardeşler, TV 8’de yayınlanan “O Ses Türkiye” yarışmasında 360 yarışmacı arasından yarı finale kalma başarısını gösterdiler.

“İkizlerband” grup adıyla yarışmaya katılan Eray ve Alp Gürsu kardeşler, 7 yaşlarından beri rock müzik yapıyorlar ve Gökhan’ın ekibinde bulunuyorlar.

Gürsu kardeşler, aileleriyle birlikte Mamak’ın Alacalı Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin’i makamında ziyaret ettiler. Başkan Şahin, ikizlerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, finallerde tüm hemşehrileri tarafından destekleneceklerine inandığını söyledi.