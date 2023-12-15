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İbrahim G., bir arkadaşı ile birlikte Kale Mahallesi Hamit Duran Caddesi üzerinde yürüdüğü esnada daha önceden alacak verecek meselesi nedeni ile husumetli olduğu Oğuzhan İ.’nin silahlı saldırısına uğradı.



Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan İbrahim G.., sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kısa süre sonra Gülabibey Mahallesi Bağcılar 1. Cadde üzerinde 19 ADK 528 plakalı araç içerisinde şüpheli Oğuzhan İ.’yi suç aleti tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı.