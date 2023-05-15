Alınan bilgiye göre A.B.(38) ve A.Ö.(32), aralarındaki alacak verecek meselesini konuşmak üzere merkez Karacaköy Hasbahçe hobi evleri mevkiinde buluştular.

A.Ö., sonradan yanlarına gelen kimliği belirsiz 2 kişi tarafından darp edildi.

Kavga esnasında A.B. ise aracında bulunan pompalı tüfekle A.Ö.'yü bacağından vurarak yaraladı.

Durumun ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan yaralı, Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Silahla yaralama olayını gerçekleştiren A.B., jandarma ekiplerince olay yerine yakın bir mevkide yakalanarak gözaltına alındı.