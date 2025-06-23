Hitit Üniversitesi Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde düzenlenen V. Ulusal Tarım ve Gıda Çalıştayında tarım ve gıda alanındaki güncel gelişmeler, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrencilerin katılımıyla kapsamlı şekilde ele alındı.

Programında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Evren, “Su ve Gıda Etiği” başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Sunumda, gıda üretiminden tüketiciye kadar olan süreçte etik ilkelerin önemi ve sürdürülebilir su kullanımı gibi kritik konulara değinildi. Dr. Evren’in bilimsel bakış açısıyla hazırladığı sunum, katılımcılardan büyük ilgi gördü. Programda Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan ile Alaca Avni Çelik MYO Müdürü Doç. Dr. Songül Özüm, Dr. Mustafa Evren’e katkılarından dolayı teşekkür belgesi ve hediye verdi.

V. Ulusal Tarım ve Gıda Çalıştayı, hem akademik dünyayı hem de sektör paydaşlarını buluşturarak bilgi ve deneyim paylaşımına imkan sağladı. Bu sayede tarımda yenilikçi yaklaşımlar, gıda güvenliği ve etik değerler üzerine önemli adımlar atıldı.

Editör: Haber Merkezi