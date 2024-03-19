Programa Kaymakam Hicabi Aytemür, Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy, Emniyet Müdürü Anıl Kırıkçı, İç Anadolu şehit yakınları ve gaziler dernek başkanı Zeki Dilmen, Başkan Yardımcısı Fatih Arslan, daire amirleri ve şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Böylesine anlamlı bir organizasyonun parçası olmaktan onur ve mutluluk duyduğunu belirten Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, "109 yıl önce emperyalist güçlere karşı eşsiz bir zafer kazanan ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını sonsuz saygıyla anıyorum. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere miras bıraktığı bu vatan için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, ailelerine sabır diliyorum. Tüm gazilerimize de minnet ve şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Düzenlenen anlamlı etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit yakınları ve gaziler, Kaymakam Hicabi Aytemür ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu’ya teşekkürlerini ilettiler.