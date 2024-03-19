Çorum Belediyesinin davetiyle kente gelen Konya Çat Kapı Sanat ekibi, Hürriyet Meydanı'nda yaklaşık 100 metrekare alana, içinde Kızılay çadırı, karargah çadırı, nöbet kulübeleri ve nöbet tutan askerlerin yer aldığı sahne kurdu.

Burada gün içinde belli aralıklarla yaklaşık 10 dakikalık oyunlarını sahneleyen tiyatrocular, vatandaşlara Çanakkale Savaşı'nın hangi şartlarda kazanıldığını tiyatro oyunuyla aktardı.

Tiyatro oyuncusu Mustafa Akbulut, AA muhabirine, askerlerin yaşadığı sıkıntıları, kumandanların şahit olduğu zorlukları anlatmaya çalıştıklarını söyledi.

Çanakkale'de yaşananları bir hemşirenin, bir doktorun gözünden anlatmaya gayret ettiklerini belirten Akbulut, gösteriyi Türkiye'nin farklı illerinde sahnelediklerini, Çanakkale ruhunu Anadolu'da dolaştırmak istediklerini kaydetti.

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