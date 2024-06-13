Okul Sporları Daire İl Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Alaca 2.Küme Minikler (kız-erkek) Yüzme İl Birinciliği sona erdi. Bu yıl ilk kez Alaca'da düzenlenen il birinciliği Alaca Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapıldı. 6-13 Yaş kategorisinde gerçekleşen yarışlara toplam 40 sporcu katılım sağladı.

İşte stillerinde dereceye giren sporcular ve okulları şu şekilde;

13 yaş erkekler 50 metre serbest: 1.Hamza Salih Çetin (Alaca Sakarya Ortaokulu), 2.Talha Güzel (Alaca Sakarya Ortaokulu), 3.Ahmet Buğra Demiran (Alaca Sakarya Ortaokulu).

8-10 yaş arası erkekler 50 metre serbest: 1.Umut Aksoy (M.Akif Ersoy Ortaokulu), 2.Azmi Efe Arklan (Hüseyin Gazi İmam Hatip Ortaokulu), 3.Miraç Efe Köksal (Cumhuriyet Ortaokulu).

11-12 yaş erkekler 50 metre serbest: 1.Talha Adak (Sakarya Ortaokulu).

6-8 yaş erkekler 50 metre sırtüstü: 1. Abdulbaki Gül (Hüseyin Gazi İmam Hatip), 2.Ömer Selim Gül (Alaca Dumlupınar), 3.Yiğit Ali Çelik (Alaca Hüseyin Gazi).

13 yaş erkekler 50 metre sırtüstü: 1.Hamza Salih Çetin (Alaca Sakarya), 2.Talha Güzel (Alaca Sakarya Ortaokulu), 3.Ahmet Buğra Demiran (Alaca Sakarya Ortaokulu).

8-10 yaş erkekler 50 metre sırtüstü: 1.Yiğit Ali Çelik (Alaca Hüseyin Gazi), 2.Fevzi Efe Akdoğan (Alaca Cumhuriyet).

11-12 yaş erkekler: 1.Yunus Emin Ayar (Alaca Atatürk), 2.Talha Adak (Alaca Sakarya), 3.Yakup Efe Yurt (Alaca Sakarya).

13 yaş erkekler 100 metre serbest: 1.Hamza Salih Çetin (Alaca Sakarya), 2.Talha Güzel (Alaca Sakarya Ortaokulu),

11-12 yaş erkekler 100 metre serbest: 1.Talha Adak (Alaca Sakarya).

13 yaş erkekler 100 metre sırtüstü: 1.Hamza Salih Çetin (Alaca Sakarya), 2.Talha Güzel (Alaca Sakarya Ortaokulu), 3.Ahmet Buğra Demiran (Alaca Sakarya Ortaokulu).

8-10 yaş erkekler 100 metre sırtüstü: 1.Reha Özarslan (Alaca Dumlupınar), 2.Bora Taner (Alaca Dumlupınar), 3.Yusuf Kayra Demiran (Alaca Atatürk).

11-12 yaş erkekler 100 metre sırtüstü: 1.Talha Adak (Alaca Sakarya).

6-8 yaş erkekler 25 metre sırtüstü: 1.Ömer Kaan Şirin (Alaca Cumhuriyet).

13 yaş erkekler 25 metre sırtüstü: 1.Hamza Salih Çetin (Alaca Sakarya), 2.Halit Efe Çelik (Alaca İmam Hatip).

8-10 yaş erkekler 25 metre sırtüstü: 1.Hamza Yiğit Kılıç (Alaca Hüseyin Gazi), 2.Yusuf Kayra Demiran (Alaca Atatürk), 3.Taner Bora (Alaca Dumlupınar).

11-12 yaş erkekler 25 metre sırtüstü: 1. Talha Adak (Alaca Sakarya).

6-8 yaş erkekler 25 metre surface: 1.Abdulbaki Gül (Alaca Hüseyin Gazi), 2.Yiğit Ali Çelik (Alaca Hüseyin Gazi).

13 yaş erkekler 25 metre surface: 1.Hamza Salih Çetin (Alaca Sakarya), 2. Ahmet Buğra Demiran (Alaca Sakarya Ortaokulu), 3. Talha Güzel (Alaca Sakarya Ortaokulu).

8-10 yaş erkekler 25 metre surface: 1.Yusuf Kayra Demiran (Alaca Atatürk), 2.Reha Özarslan (Alaca Dumlupınar), 3.Umut Aksoy (Alaca Mehmet Akif Ersoy).

11-12 yaş erkekler 25 metre surface: 1.Emir Haktan Ayar (Alaca Sakarya), 2.Tunahan Camkeren (Alaca Hüseyin Gazi), 3.Yakup Efe Yurt (Alaca Sakarya).

6-8 yaş erkekler 50 metre surface: 1.Abdulbaki Gül (Alaca Hüseyin Gazi), 2.Fevzi Efe Akdoğan (Alaca Cumhuriyet), 3.Yusuf Mahir Kopdur (Alaca Atatürk).

13 yaş erkekler 50 metre surface: 1.Hamza Salih Çetin (Alaca Sakarya), 2.Talha Güzel (Alaca Sakarya).

8-10 yaş erkekler 50 metre surface: 1.Yiğit Hamza Kılıç (Alaca Hüseyin Gazi), 2.Talha Baldık (Alaca Ferdi), 3.Fevzi Efe Akdoğan (Alaca Cumhuriyet).

11-12 yaş erkekler 50 metre surface 1.Talha Adak (Alaca Sakarya), 2.Emir Haktan Ayar (Alaca Sakarya), 3.Tunahan Camkeren (Alaca Hüseyin Gazi).

6-8 yaş erkekler 25 metre bifins: 1.Ömer Kaan Şirin (Alaca Cumhuriyet), 2.Yiğit Ali Çelik (Alaca Hüseyin Gazi), 3.Abdulbaki Gül (Alaca Hüseyin Gazi).

13 yaş erkekler 25 metre bifins: 1.Hamza Salih Çetin (Alaca Sakarya), 2.Talha Güzel (Alaca Sakarya), 3.Ahmet Buğra Demiran (Alaca Sakarya).

8-10 yaş erkekler 25 metre bifins: 1.Reha Özarslan (Alaca Dumlupınar), 2.Taner Bora (Alaca Dumlupınar), 3.Ömer Kaan Şirin (Alaca Cumhuriyet).

11-12 yaş erkekler bifins: 1.Talha Adak (Alaca Sakarya) 2.Tunahan Camkeren (Alaca Hüseyin Gazi), 3.Yunus Emin Ayar (Alaca Atatürk).

13 yaş erkekler 50 metre bifins: 1.Hamza Salih Çetin (Alaca Sakarya), 2. Ahmet Buğra Demiran (Alaca Sakarya Ortaokulu), 3. Talha Güzel (Alaca Sakarya Ortaokulu).

8-10 yaş erkekler 50 metre bifins: 1.Reha Özarslan (Alaca Dumlupınar), 2.Talha Baldık (Alaca Ferdi), 3.Taner Bora (Alaca Dumlupınar).

11-12 yaş erkekler 50 metre bifins: 1.Talha Adak (Alaca Sakarya), 2.Emir Haktan Ayar (Alaca Sakarya), 3.Yunus Emin Ayar (Alaca Atatürk).

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren minik yüzücülere başarı belgesi takdim edildi.

Editör: RIFAT KARA