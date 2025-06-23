Alaca Belediyesi, Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çorum ve Alaca Gençlik Merkezleri işbirliğiyle düzenlenen “Tarih, Kültür ve Medeniyetler” projesi kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden gelen 30 üniversite öğrencisini ilçede misafir etti.

Boğazkale ve Alacahöyük’te gerçekleştirilen tarih gezilerinin ardından gençler, Alaca Belediyesi ev sahipliğinde Battal Dede Millet Bahçesi’nde ağırlandı. Alaca Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan’ın katılımıyla gerçekleşen buluşmada öğrencilere çeşitli ikramlar sunuldu.

Programın ikinci bölümünde öğrenciler, “Merkezim Her Yerde” etkinliği uyarınca Cumhuriyet İlkokulu’nu ziyaret etti. Minik öğrencilerle buluşan gençler, eğlenceli ve öğretici etkinliklerle unutulmaz anlar yaşadı.

Alaca Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kültürel kaynaşmaya ve toplumsal dayanışmaya katkı sunan bu projeye destek vermekten gurur duyulduğu belirtilerek, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edildi.

Editör: Haber Merkezi