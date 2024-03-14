Kaza, Zile kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yozgat istikametinde seyir halinde olan Mustafa Demir K. yönetimindeki 40 EL 644 plakalı TIR, Tokat istikametinde seyir halinde olan Erdoğan A. (33) yönetimindeki 52 ADF 519 plakalı hafif ticari araç ile kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle birlikte ticari araç savrularak orta refüje çıkarak durabildi. Kazanın ardından araç içerisinde sıkışan sürücü Erdoğan A., Alaca Belediyesi itfaiyesi ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.