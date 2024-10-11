Sultan Y. idaresindeki 34 HP 1999 plakalı otomobil, Ankara Caddesi’nde Adnan D.’nin kullandığı park halindeki 10 AJ 547 plakalı tohumluk buğday yüklü TIR’a arkadan çarptı.

İhbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde sürücü ile birlikte Sultan Y., Umut Y. ve Asya Z.C. yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Asya Z.C., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Asya Z.C.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve entübe edildiği öğrenildi.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK