Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İl Müftüsü Muharrem Biçer, sivil toplum kurulu temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşların katılımı ile Yıldızhan Mahallesi’nde hayırsever vatandaşların katkılarıyla yapılan 4-6 Yaş Hasan Güllü Kur’an Kursu’nun açılışı yapıldı. Duaların ardından açılış konuşmaları yapılarak, Kur’an Kursu’nun ilçeye hayırlı olması dileklerinde bulunuldu.

Kaymakam Aytemür, Başkan Şaltu ve beraberindekiler açılışın ardından sınıfları gezerek, minik çocuklarla bir araya geldiler. Kaymakam Aytemür, Başkan Şaltu ve beraberindekiler, 4-6 Yaş Hasan Güllü Kur’an Kursu’ndaki çalışmalar hakkında da bilgiler aldı.



(Haber Merkezi)

