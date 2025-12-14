Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı Alaca İlçe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, Alaca Şehit Nedim Tugaltay Lisesi'nde “Vatan ve Kahramanlık Buluşması” programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın gençlerde milli bilinci güçlendirmek, gazilerle gençleri buluşturmak ve tarihsel farkındalığı artırmak amacıyla yürüttüğü “Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları” programı kapsamında, Alaca’da yapılan etkinliğe İç Anadolu Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen, Gazi İkram Şahin ve Gazi Memduh Kaplan katıldı.

Etkinlikte gaziler, kendi yaşam hikâyelerini, vatan sevgisini ve görev süreçlerinde edindikleri deneyimleri öğrencilere aktararak genç nesillere önemli mesajlar verdi. Öğrencilerin ilgiyle takip ettiği programda gaziler, tecrübelerini ve görüşlerini paylaştı. Gazilere merak ettikleri konularla ilgili çeşitli sorular yönelten öğrencilerde milli şuurun güçlenmesi sağlandı.

Alaca Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri, programa katılan tüm gazilere teşekkür etti. Program, katılımcılar ve öğrenciler arasında gerçekleşen sohbetin ardından sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi