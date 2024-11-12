Programa Alaca Kaymakamı Engin Tok, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan, İlçe Emniyet Müdürü Anıl Kırıkcı, İlçe Jandarma Komutanı Uğur Gürsoy, Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Yelkuvan, idare amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlikte, çevre bilincini artırmak amacıyla binlerce fidan toprakla buluşturulurken, katılımcılar ağaç dikmenin önemine dikkat çekti.

Kaymakam Engin Tok ve Belediye Başkanı Şerif Arslan, doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir Alaca bırakmak adına bu tür etkinliklerin büyük önem taşıdığını belirtti.

Etkinlik sonunda, öğrenciler ve vatandaşlar birlikte ellerinde küreklerle fidan dikmenin keyfini yaşadı.

Editör: KEMAL YOLYAPAR