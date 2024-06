Çorum’un Alaca ilçesinde 2023/2024 öğretim yılının sona ermesiyle birlikte tüm okullarda Karne heyecanı yaşanıyor. Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür ve Belediye Başkanı Şerif Arslan minik öğrencilerin karne heyecanı ve sevincine ortak oldular. Öğrencilerle birlikte yıl sonu pastasını birlikte kestiler.

Karne töreninde kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Şerif Arslan, "Bir eğitim öğretim yıla daha geride kaldı, dereceye giren öğrencilerimizi kutluyorum. Biz Belediye olarak gençlerimizin her zaman yanlarındayız, her zaman destekçileri olmaya devam edeceğiz. Rabbim tüm evlatlarımızı vatanına, bayrağına, ezanına bağlı bir birey olarak yetiştiğini, vatanına milletine güzel hizmet etmelerini görmeyi bizlere nasip etsin. Çocuklarımız bizler için kıymetli değerli onların bizlerde her zaman ayrıdır" şeklinde konuştu.

Editör: İHA AJANS