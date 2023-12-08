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Hayırsever vatandaşların katkılarıyla yapılan 4-6 Yaş Kur’an Kursunun açılışına; Alaca Kaymakamı Hicabi Aytemür, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, İl Müftüsü Muharrem Biçer, Alaca İlçe Müftüsü Necdet Kahveci, müftülük personeli, bazı kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Açılışta dua eden İl Müftüsü Biçer, 4-6 yaş grubu Kur’an kursunun ilçeye hayırlı olması dileklerinde bulundu. Açılış kurdelesinin kesilmesinden sonra Müftü Biçer ve protokol heyeti, sınıfları gezerek miniklerle bir araya geldi.

İl Müftüsü Biçer ve beraberindekiler, İlçe Müftüsü Kahveci’den kurstaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.