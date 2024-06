Muhammet E. T. idaresindeki 06 DF 6794 plakalı otomobil ile Alaca-Zile yolu Kızıllı mevkiinde yağış nedeni ile aracın kayması sonucu yoldan çıkarak tarlaya girdi.

Erkan K. idaresindeki 06 DIH 141 plakalı otomobil Alaca-Zile yolu Avutmuş Köyü mevkiinde virajı alamayarak devrildi.

Yozgat Caddesi’nde ise ehliyetsiz sürücü M.A.’nın kullandığı 02 HU 230 plakalı hafif ticari araç, Alperen A.’nın kullandığı 19 ACL 013 plakalı otomobil ile Fehmi Ş. idaresindeki 19 AEU 221 plakalı otomobil ile çarpıştı.



Kazalarda yaralanan sürücüler Mehmet E.T., Erkan K., Alperen A. ve araçlardan birinde yolcu olarak bulunan Beyza A.T., sağlık ekiplerince Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan Beyza A.T., doktorların müdahalesinin ardından hiti Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.