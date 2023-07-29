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Milletvekili Ahlatcı, Alaca Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan GES Projesi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Battal Dede Millet Bahçesi ve Soğan Eleme Paketleme Tesisi gibi önemli yatırımların toplu açılış törenine katıldı.

Alaca halkının yaşam kalitesini artırmak adına gerekli yatırımların devam edeceği sözünü veren Milletvekili Ahlatcı, “Hizmetlerimiz ve yatırımlarımız burada bitmiyor, bundan sonraki süreçte de Alaca'mızın kalkınması ve yaşam kalitesinin yükselmesi için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Sizlerin desteği ve güveniyle, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde bölge halkımızın refahına katkı sağlamak amacıyla önemli projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Hayırlı olsun diyor emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.