Dernekten yapılan açıklamada ; “İlme ve Fikre Tohum” sloganıyla 1958 yılında faaliyetlerine başlayan ÖNDER, Eğitim ve gençlik faaliyetleri başta olmak üzere sivil toplum alanında pek çok çalışmaya imza atmaktadır.

İmam hatip okulu mezunları ve gönüllülerinin bir araya geldiği bir sivil toplum kuruluşu olan Alaca ÖNDER İmam Hatipliler derneğimiz; Türkiye’nin ve dünyanın geleceğinde söz sahibi olacak gençlerin kültürel, sanatsal, bilimsel, sosyal ve sportif alanlardaki eğitimine katkıda bulunmak; özgüvenlerini geliştirmek, uluslararası platformlarda söz sahibi olmalarını sağlamak amacıyla çıktığımız yolda bugün bayrak değişimi yaşadık.

Alaca ÖNDER İmam Hatipliler Derneği olarak 4. Olağan Genel Kurulumuzu gerçekleştirdik. İlçemizde kuruluşundan bugune kadar emeğini hizmetini esirgemeyen Mücahit GÜRSOY Başkanıma bugune kadarki çalışmalarından dolayı şükranlarımı sunuyor, göreve bizi layık geren kıymetli üyelerimize şükranlarımı sunuyorum.

Önümüzdeki dönemde de medeniyetimizden aldığımız ilham ile çağın ötesinde bir ufka sahip; dünya üzerindeki haksızlık ve adaletsizlik karşısında susmayan, gelenekten aldığı güçle geleceğe yürüyen önderler yetiştirmek için var gücümüzle çalişacağız.

Allah yar ve yardımcımız olsun." denildi.

Editör: Haber Merkezi