Çorum'da etkili olan kar yağışı sebebiyle Merkez ilçede eğitime 19 Şubat Çarşamba günü 1 ara verilmişti. Merkez ilçenin ardından Alaca ilçesinde de tüm kademelerdeki okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Öte yandan, Hitit Üniversitesi'nde de eğitime 1 gün ara verildi. Hitit Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Şehrimizde bugün başlayan kar yağışının meteorolojik değerlendirmelere göre yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi beklenmektedir. Kar yağışı ve olumsuz hava şartları dikkate alındığında muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla Çorum Valiliğimizin de şehrimiz için almış olduğu karar çerçevesinde üniversitemizde 19 Şubat Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Eğitim-öğretime ara verilen günde idari işlerin aksatılmaması şartıyla akademik ve idari personelimiz idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Editör: İHA AJANS