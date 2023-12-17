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Yüksekokul Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinliğe Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltuğ, Fen Lisesi öğretmen ve öğrencileri, akademik personel ile yüksekokul öğrencileri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Uçar’ın sunumu ile devam etti. Konferans sonunda Prof. Dr. Uçar öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Programın kapanış konuşmasının ardından Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Songül Özüm tarafından Prof. Dr. Metin Uçar'a teşekkür belgesi verildi.