14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesi hazırlık çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Ahlatcı, SKM programı çerçevesinde ilk olarak parti yöneticileri ile birlikte Alaca İlçesi’ni ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü.

Alaca İlçe Teşkilatı’nı ziyaret ederek İlçe Başkanı ,Ragup Ağaçdan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Ahlatcı, Alaca'da yapılan seçim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Zile Caddesi'nde esnaf ziyareti yapan Ahlatcı, esnaflara hayırlı işler temennisinde bulundu.

Çarşıda alışveriş yapan vatandaşlarla da ayak üstü sohbet eden Ahlatcı, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için destek istedi.

Esnaf gezisi sırasında çay ocaklarında vatandaşlarla sıcak çay eşliğinde sohbet ederek, istek ve taleplerini dinledi.

ALACA AHLATCI'YI BAĞRINA BASTI

Alaca’da yoğun ilgi ve sevgi gösterileri eşliğinde karşılanan Ahlatcı, Cumhur ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti için destek istedi.

AHLATCI ALACA HALKINA TEŞEKKÜR ETTİ

Esnafın ve vatandaşların sıcak ilgisiyle karşılanan Ahlatcı ve beraberindekiler, gösterilen yoğun ilgi nedeniyle Alaca halkına teşekkür ettiler.

Cuma namazını Alaca'da kılan Ahlatcı, daha sonra gerçekleştirilen AK Parti seçim bürosunun açılışına katıldı.

Daha önceki konuşmacıların bu seçimin nasıl ve ne kadar önemli bir seçim olduğuna vurgu yaptığını hatırlatan Ahlatcı, bundan sonra konuşma zamanının bittiğini ve çalışma zamanının başladığını söyledi.

"ALACA'DAN 7'Lİ MASAYA OY YOK"

Alaca halkının 7'li masaya oy vermeyeceğini belirten Ahlatcı, "7'li masaya şunu söylüyorum Alaca kararını vermiş Alaca'dan size çıksa çıksa hava gazı çıkar. Kıymetli Alacalılar Apo'nun heykelini dikeceğim diyenlere, hapisten çıkaracağım diyenlere Alaca oy verecek mi? "diye konuştu.

"ALACA İSTEYECEK YUSUF AHLATCI YAPACAK"

Hiç şüphemiz yok Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin saygıyla sevgiyle muhabbetle selamlıyorum Allah'a emanet olun. Bu arada bir şey söyleyeceğim, Zeki Gül kardeşimizden sonra bende Alaca'nın ikinci vekili olmak için geliyorum, İnşallah Alaca isteyecek Yusuf Ahlatcı yapacak" şeklinde konuştu.

Milletvekili adaylarının da birer konuşma yaptığı programa ; AK Parti Çorum İl Başkanı Murat Günay, AK Parti Milletvekili Oğuzhan Kaya, Milletvekili Adayı Zeki Gül, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Fatih Temur, Ak Parti İl-İlçe yöneticileri ile bazı parti temsilcileri eşlik etti.

(Haber Merkezi)